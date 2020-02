Suona il cellulare al concerto: "Uno sfregio" (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Massimiliano Parente Ezio Bosso ha fermato la sua esibizione e poi ha gelato il pubblico in platea Signore e signori, premetto: non sono uno di quelli che appena un mio commensale guarda lo smartphone o una notifica sull'Apple Watch mi indigno. È il mondo in cui viviamo, cosa sarà mai, e spesso essere altrove con un cellulare è un modo per tollerare la noia di chi ci sta di fronte. Tuttavia c'è un limite. Tipo quello che è a accaduto a Ezio Bosso, un grande direttore d'orchestra, durante l'esecuzione di un concerto alle Muse di Mozart, quando si è bloccato per lo squillo di un cellulare, prolungando una pausa di oltre un minuto, visibilmente infastidito. La cosa ha suscitato polemiche, come fosse strano Bosso. Fosse stato Beethoven avrebbe chiesto la ghigliottina. Insomma, cercate di mettervi nei suoi panni: lui sta eseguendo qualcosa di importante fondata sull'ascolto, la ... ilgiornale

