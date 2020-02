Sud America, il potere della Chiese cristiane qui è molto forte. E la politica boliviana lo conferma (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Che la religione nel corso dell’evoluzione umana sia stata il motore principale di eventi storici, conquiste coloniali, e persino rivoluzioni è un fatto acquisito. Il Medio Oriente è condizionato da jihadismo e teocrazie sciite, così come Israele non sarebbe determinante nelle scelte geopolitiche delle varie amministrazioni Usa, senza la sua presenza capillare nel tessuto religioso e civile della società Americana. Se sionismo e islamismo si contrappongono nello scacchiere medio-orientale (con alle spalle i colossi statunitensi e russi) muovendo ognuno le proprie pedine, ciò è causato dal timore reverenziale che le società laiche hanno nei confronti del fondamentalismo religioso. E nell’impossibilità di gestirlo, queste preferiscono allearsi con i loro leader per limitare i danni. Nello scenario latino-Americano il profondo cambiamento in corso dell’assetto sociale ... ilfattoquotidiano

frankiehinrgmc : Scusate, ma Ricky il Sud America lo ha conquistato quando? A dodici anni? Chiedo per un amico #Sanremo2020 - frankiehinrgmc : Ok, Ricky non ha lasciato il Sud America: lo hanno rimpatriato. #Sanremo2020 - MPenikas : FQ: Sud America, il potere della Chiese cristiane qui è molto forte. E la politica boliviana lo conferma… -