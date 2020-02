Storia incredibile: mangiano la torta originale del matrimonio dopo 60 anni (Di mercoledì 5 febbraio 2020) In Florida una coppia sposata da sessanta anni ha una stramba e disgustosa tradizione: mangiare ogni anno, il giorno dell’anniversario di matrimonio, una fetta della torta nuziale. La cosa che ha sconvolto l’intero pianeta è che la torta che i due coniugi mangiano non è una copia dell’originale, ma è proprio quella! dopo ben 60 anni di nozze Ann e ken continuano a gustarsi una fetta della famosa torta a tre strati alla frutta fatta con amore dalla nonna di lei. Stessa torta dopo 60 anni di matrimonio Ann e Ken Fredericks si sono sposati il 19 agosto 1955 e in quell’occasione la nonna di lei aveva sfornato una torta davvero speciale: la loro preferita. Lo strato superiore di quella famosa torta è ancora conservato all’interno di un barattolo di latta e ogni anno i due coniugi ne prendono un pezzetto. Ecco cosa ha detto Ann riguardo ciò: “Ogni anno, la ... velvetgossip

