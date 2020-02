Stephen Ogongo e le Sardine come prodotto di marketing (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Lunedì sera Stephen Ogongo ha annunciato una presunta scissione delle Sardine di Roma da Mattia Santori & Co. Subito dopo è sparito da tutti i canali di comunicazione e dal gruppo Sardine di Roma dove non dà segni di vita dalla pubblicazione di quel post in cui parlava di gruppo “in autonomia”. Ieri moltissimi utenti hanno segnalato ban e cancellazioni dal gruppo e oggi, in un’intervista al Corriere della Sera, lo stesso Ogongo annuncia di essersi “autoespulso”: Stephan Ogongo, siete già alla scissione? «Quando ho lanciato le Sardine di Roma non ho chiesto il permesso a Santori & Co. I bolognesi si sono aggregati dopo. Se le Sardine sono un marchio registrato, come vogliono i fondatori, io mi sono auto espulso». Qualcuno dall’alto muove le Sardine? «Se per Sardine si intende il prodotto di marketing, garante dei salotti e delle élite, allora sì, ... nextquotidiano

giandomenic45 : RT @LaVeritaWeb: Dopo le polemiche sullo scatto dei capetti bolognesi, le sardine perdono pezzi: Stephen Ogongo annuncia la secessione del… - infoitinterno : Stephen Ogongo e la presunta scissione delle Sardine di Roma - simo26110561 : RT @LaVeritaWeb: Dopo le polemiche sullo scatto dei capetti bolognesi, le sardine perdono pezzi: Stephen Ogongo annuncia la secessione del… -