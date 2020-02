Stazione spaziale, Parmitano lascia il comando al russo Skripochka: “Orgoglioso dell’equipaggio” (Di giovedì 6 febbraio 2020) L’astronauta italiano Luca Parmitano è rientrato sulla Terra, lasciando al collega russo Skripochka il comando della missione nello spazio. Luca Parmitano ha concluso la sua missione al comando della Stazione spaziale internazionale. L’astronauta italiano è rientrato sulla Terra. Il testimone a Oleg Skripochka Parmitano ha lasciato il testimone al collega russo Oleg Skripochka, dopo aver pronunciato un discorso d’addio, carico di emozione, in cui ha ringraziato uno per uno tutti i suoi compagni di viaggio. fonte foto https://twitter.com/astro luca Il messaggio di Parmitano Il 43enne siciliano ha dichiarato: “La gratitudine che ho provato il primo giorno è andata crescendo in questi 200 giorni: ognuno di voi mi ha insegnato molte lezioni. Voglio che il mio equipaggio sia orgoglioso di quello che ha raggiunto. Ci sono persone a Terra che ... newsmondo

davidefaraone : Domani @astro_luca, primo comandante italiano della Stazione Spaziale Internazionale, toccherà Terra. È partito il… - MediasetTgcom24 : Parmitano lascia il comando della Stazione spaziale, al suo posto il russo Skripochka #LucaParmitano… - NewsMondo1 : Stazione spaziale, Parmitano lascia il comando al russo Skripochka: “Orgoglioso dell’equipaggio”… -