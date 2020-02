Stati Uniti, Trump al Congresso: “Mai così forti, sconfitto il declino..”. Nancy Pelosi strappa la copia del discorso (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Donald Trump ha parlato al Congresso per lo stato dell’Unione, puntando alla rielezione: “Il meglio deve ancora venire”. Pelosi strappa il discorso. WASHINGTON – Il terzo discorso sullo stato dell’Unione di Donald Trump spacca in due il Congresso. Da una parte le parole del tycoon che guarda alle elezioni di novembre, dall’altra i Democratici con la speaker Pelosy che arriva a strappare una copia del testo del discorso. Trump: “sconfitto il declino, America più forte che mai” “Ho mantenuto le mie promesse“, ha rivendicato il presidente, in quello che trasforma ben presto in un comizio, infiammando il clima. “Abbiamo fatto il nostro lavoro, abbiamo sconfitto il declino dell’America e ne abbiamo fatto di nuovo un Paese forte e rispettato nel mondo. E non lasceremo che l’America venga distrutta dal ... newsmondo

