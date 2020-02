Stasera in tv mercoledì 5 febbraio, cosa va in onda oltre Sanremo 2020: film, serie tv e reality (Di mercoledì 5 febbraio 2020) cosa va Stasera in tv? Se cercate l'alternativa a Sanremo 2020, c'è un'ampia programmazione fatta di film e serie da guardare, per passare un paio di ore in pura tranquillità e divertimento. Se la seconda serata della kermesse vi annoia, scoprite in questa guida, cosa potete vedere in tv mercoledì 5 febbraio.film in ondaSe vi piacciono le pellicole d'azione/horror, su Rai2 c'è Alien: Covenant (ore 21:20), in cui l'astronave è in missione di colonizzazione planetaria. Gli uomini dell'equipaggio scoprono un luogo paradisiaco, ma quando decidono di visitarlo si accorgono che è popolato da creature spaventose. Rete4, alle ore 21:30, propone il capolavoro di Steven Spielberg, Salvate il Soldato Ryan, ambientato nei giorni seguenti lo sbarco in Normandia. Una madre americana sta per ricevere nello stesso giorno la notizia della morte di tre dei suoi figli su diversi fronti della guerra. ... optimaitalia

micricosmo : RT @vallespaziale: Stasera niente live... Le live sul canale ripartono da Marzo, non più il mercoledì alle 21, ma ogni primo lunedì del mes… - zazoomnews : Stasera in tv mercoledì 5 febbraio 2020 programmi e film: Festival di Sanremo Matrimonio al Sud Alien: Covenant -… - dodolight99 : RT @vallespaziale: Stasera niente live... Le live sul canale ripartono da Marzo, non più il mercoledì alle 21, ma ogni primo lunedì del mes… -