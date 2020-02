Stampa tedesca: a riposo monsignor Gaenswein. Il Vaticano: “Ordinaria redistribuzione degli impegni” (Di mercoledì 5 febbraio 2020) monsignor Georg Gaenswein messo a riposo da Papa Francesco? La notizia è stata lanciata dalla Stampa tedesca ma non confermata dal Vaticano. CITTA’ DEL Vaticano – Nuovo giallo nella Santa Sede. Secondo quanto riportato dalla Stampa tedesca, Papa Francesco avrebbe messo a riposo monsignor Georg Gaenswein, il prefetto della casa pontificia durante il periodo di Benedetto XVI come Santo Padre. “Il Pontefice – si legge sui giornali tedeschi – ha congedato l’arcivescovo a tempo indeterminato. Il segretario privato del Papa emerito rimane a capo della prefettura, l’ufficio Vaticano responsabile delle udienze pubbliche di Bergoglio, ma è esonerato per poter dedicare più tempo a Benedetto XVI“. La notizia ripresa dalla Stampa tedesca La notizia è stata riportata in particolare dal Tagespost, giornale conservatore molto vicino a ... newsmondo

