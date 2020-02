Stadio della Roma, gli ultimi aggiornamenti. Entro Pasqua l’approvazione (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Stadio della Roma, ecco gli ultimi aggiornamenti sulla costruzione dell’impianto. Entro Pasqua il Campidoglio vorrebbe l’approvazione Mentre la società sta per passare di mano, si continua a lavorare imperterriti sulla costruzione dello Stadio della Roma. Progetto in cui James Pallotta ha investito tutto sé stesso e che vorrebbe portare a buon punto prima di passare il testimone a Friedkin. La Repubblica fa il punto sulla situazione attuale. Vitek è in procinto acquistare i terreni di Tor di Valle da Parnasi. Entro Pasqua il Campidoglio vorrebbe portare in approvazione in Assemblea Capitolina la Convenzione urbanistica. Toccherà poi a Friedkin decidere se rilevare l’intera area. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

