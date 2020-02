Sport, il piano di Spadafora: un vero ministero che riporti la gestione nelle mani del governo (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Scuola e sociale, soprattutto nomine e poltrone: ecco l’impronta del ministro Vincenzo Spadafora sullo Sport italiano. Se da una parte sui temi più attesi i risultati concreti si vedranno solo nei prossimi mesi, con la stesura dei decreti attuativi della legge delega approvata lo scorso anno, dall’altra però il governo ha già iniziato a incidere. Come è presto detto: mettendo le mani sui principali posti di potere, dal bando per l’impiantistica alla presidenza di Sport e salute, e puntando già i prossimi, come il vertice del Credito Sportivo. Una rivoluzione neanche troppo silenziosa che sta cambiando gli equilibri dello Sport italiano. “L’ORDINE” DI Spadafora – “Fin qui abbiamo cercato di mettere ordine in un mondo che ho trovato in grande conflitto tra Coni, Sport e Salute, alcune Federazioni”. Il ministro Spadafora ha presentato in audizione alla Camera le linee ... ilfattoquotidiano

