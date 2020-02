Sono le Venti (Nove), la testimonianza di un orchestrale di Sanremo: “Giornate da 12 ore e 1900 euro per 5 settimane di lavoro” (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Il sindacato dei lavoratori della comunicazione ha denunciato i ritmi di lavoro e le paghe basse degli orchestrali impegnati in questi giorni al Festival di Sanremo: “Sono condizioni inaccettabili”. Del caso si è parlato anche durante l’ultima puntata di Sono le Venti, il programma condotto da Peter Gomez sul Nove, con la testimonianza (in anonimo) di un orchestrale. “Il contratto è dal 3 gennaio fino alla fine del Festival, e la paga è 1900 euro lordi” Sono LE Venti, il nuovo programma di Peter Gomez, è prodotto da Loft Produzioni per Discovery Italia e sarà disponibile anche su Dplay (sul sito www.it.dplay.com – o scarica l’app su App Store o Google Play) e su sito www.iloft.it e app di Loft. Nove è visibile al canale 9 del Digitale Terrestre, su Sky Canale 149 e Tivùsat Canale 9. L'articolo Sono le Venti (Nove), la testimonianza di un orchestrale di ... ilfattoquotidiano

fattoquotidiano : Sono le Venti (Nove), Faraone (Iv) sulla prescrizione cita il caso Tortora. Gomez: ‘Non c’entra nulla, lui fu assol… - Radio3tweet : Cosa è successo nel mondo della Scienza nei primi vent'anni di questo millennio? Quali scoperte sono state fatte ne… - petergomezblog : #SonoleVenti (Nove), l’inchiesta sulle grandi navi: una inquina come un milione di auto, ma in Italia nessuna limit… -