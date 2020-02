Sono le Venti (Nove), Familiari vittime ponte Morandi: “Rischio prescrizione? Non possiamo accettare che vada tutto in fumo” (Di mercoledì 5 febbraio 2020) “Rischio prescrizione? Non si può pensare che dopo tutto il lavoro della magistratura, dopo tutto l’impegno dello Stato per cercare la verità, tutto finisca in fumo. Non possiamo accettarlo”. Lo ha detto la presidente del Comitato dei Familiari delle vittime del ponte Morandi a Peter Gomez, durante l’ultima puntata di Sono le Venti, il programma in onda da lunedì al venerdì sul Nove. “Noi non parteggiamo per uno o per l’altro – ha spiegato commentando il dibattito politico sulla riforma Bonafede – Vogliamo portare avanti le esigenze di cittadini onesti, che hanno vissuto tragedie come la nostra” Sono LE Venti, il nuovo programma di Peter Gomez, è prodotto da Loft Produzioni per Discovery Italia e sarà disponibile anche su Dplay (sul sito www.it.dplay.com – o scarica l’app su App Store o Google Play) e su sito www.iloft.it e app di ... ilfattoquotidiano

fattoquotidiano : Sono le Venti (Nove), Faraone (Iv) sulla prescrizione cita il caso Tortora. Gomez: ‘Non c’entra nulla, lui fu assol… - Radio3tweet : Cosa è successo nel mondo della Scienza nei primi vent'anni di questo millennio? Quali scoperte sono state fatte ne… - fattoquotidiano : #SonoleVenti (@Nove), la testimonianza di un orchestrale di Sanremo: “Giornate da 12 ore e 1900 euro per 5 settiman… -