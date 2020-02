Sondaggi elettorali Ixè: governo poco solido per tre italiani su quattro (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Sondaggi elettorali Ixè: governo poco solido per tre italiani su quattro Tre italiani su quattro hanno dubbi sulla solidità del governo. A sostenerlo sono i Sondaggi elettorali Ixè per Cartabianca. La vittoria del centrosinistra in Emilia Romagna non basta a scacciare i problemi insiti nella maggioranza giallo rossa. L’attesa verifica di governo non ha dissipato nessuna delle criticità che sono sul tavolo. Dalla prescrizione ad Autostrade passando per dossier caldi come Ilva, decreti sicurezza e quota 100. Anche gli elettorali di riferimento del Conte bis non riescono a vedere il bicchiere mezzo pieno. Solo il 34% dei Cinque Stelle e il 46% dei dem vede un governo solido. Secondo il 40% degli italiani a minare la stabilità dell’esecutivo saranno le difficoltà del Movimento 5 Stelle. Per il 19% lo spauracchio dei giallo rossi si chiama Renzi e la sua Italia Viva. Il ... termometropolitico

