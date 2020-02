Solar Orbiter: quello che c’è da sapere sulla missione europea verso il Sole (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Illustrazione: Esa Nel 1998 si tenne a Tenerife un congresso di eliofisica, la branca della fisica che studia la nostra stella, in cui si delineò un piano d’azione per il futuro dell’agenzia spaziale europea sul Sole. Una delle idee che emerse fu quella di una missione che proseguisse il lavoro iniziato dalle altre sonde Solari europee, Ulysses, Soho e Cluster. Si voleva una missione che potesse osservare il Sole nel visibile e nell’ultravioletto, come Soho, ma che potesse anche farlo da piani diversi da quello su cui orbita la Terra, come Ulysses. Si voleva una missione che si avvicinasse più di ogni altra al Sole dotata di telescopi in grado di poterne ottenere le immagini più dettagliate di sempre. Dal 1999 si cominciò a lavorare su questo progetto, che oggi ha un nome, Solar Orbiter, una data di lancio, tra il 9 e il 10 febbraio 2020, e un lanciatore Atlas V pronto sulla rampa del ... wired

