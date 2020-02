Softball, l’Italia continua la marcia verso le Olimpiadi: 18 azzurre convocate per le amichevoli in Spagna (Di mercoledì 5 febbraio 2020) L’Italia, reduce da buon quarto posto all’Australia Pacific Cup, prosegue la propria marcia di avvicinamento verso le Olimpiadi di Tokyo 2020. La nostra Nazionale di Softball proverà a essere una mina vagante ai Giochi e ora si tuffa verso un nuovo appuntamento di preparazione: dal 27 febbraio al 2 marzo le azzurre saranno a Barcellona (Spagna) per un periodo di allenamento che comprende anche cinque amichevoli contro le padrone di casa sul diamante di Sant Boi de Llobregat, un impianto in erba sintetica dove le ragazze del CT Enrico Obletter potranno testare lo stesso turf che troveranno in Giappone. Per questo appuntamento sono state convocate 18 giocatrici: convocate ITALIA Softball PER AMICHEVOLI IN SPAGNA: Cognome Nome POS B T 1 Bettinsoli Valeria OF R R 2 Birocci Lisa Ann P/DP R R 3 Brandi Priscilla 1B R R 4 Cacciamani Ilaria P R R 5 Carosone Emily ... oasport

