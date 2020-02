Sky: “Giuntoli ha iniziato una rivoluzione che sarà molto corposa” (Di mercoledì 5 febbraio 2020) L’esperto di mercato Sky, Gianluca Di Marzio, ha parlato del Napoli a Sky Sport 24. Di Marzio ha annunciato una rivoluzione corposa nel Napoli per il futuro. Un cambiamento di cui già sono state poste le basi nel mercato di riparazione di gennaio. Ha definito quello fatto dal direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, un ottimo lavoro in prospettiva. Soprattutto con gli acquisti di Petagna e Rrhamani. “Giuntoli ha fatto un ottimo lavoro prendendo per l’immediato i vari Politano, Demme, Lobotka, e e anche per il futuro con Petagna e Rrahmani iniziando una nuova rivoluzione che sarà molto corposa per il futuro”. L'articolo Sky: “Giuntoli ha iniziato una rivoluzione che sarà molto corposa” ilNapolista. ilnapolista

