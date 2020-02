Sicilia: "Sottratti fondi per i disabili". Nei guai ex deputato regionale leghista (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Finisce nei guai l'ex deputato regionale Siciliano Tony Rizzotto accusato di aver sottratto fondi dalle casse dell'Istituto formativo per disabili e disadattati sociali (Isfordd), un ente destinatario di fondi pubblici regionali. Rizzotto, di 67 anni, all’ARS faceva parte del gruppo della Lega. Con lui sempre per l’accusa di peculato è stato iscritto nel registro degli indagati anche Alessandro Giammona, di 45 anni.Le indagini, che hanno portato a un sequestro di 500mila euro, sono state eseguite dalla Guardia di finanza di Palermo, il provvedimento è stato vergato dal gip del tribunale del capoluogo Siciliano. Gli accertamenti su Rizzotto erano iniziati nel 2017 dopo le denunce di alcuni ex dipendenti dell’ente sulla gestione delle somme che dovevano servire per i corsi di formazione, a favore di categorie tutelate, per l’inserimento lavorativo. L’ex deputato regionale Rizzotto ... blogo

polisblogit : Sicilia: 'Sottratti fondi per i disabili', nei guai Tony Rizzotto, ex deputato regionale leghista -