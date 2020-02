Sicilia, l’ex deputato della Lega accusato di peculato: “Così si è appropriato dei soldi per i disabili”. Sequestrati 500mila euro (Di mercoledì 5 febbraio 2020) I soldi scomparsi? Sono serviti “per pagare in nero la donna delle pulizie“. Così l’ex deputato leghista Tony Rizzotto si giustificò davanti ai pm che indagavano sui fondi destinati ai corsi di formazione professionale e spariti nel nulla. Fino a stamattina, quando la Guardia di Finanza di Palermo ha eseguito un sequestro di 489 mila euro per equivalente. E nel corso di alcune perquisizioni ha ritrovato alcuni orologi di pregio e mazzette di denaro contante, adesso sotto sequestro. Mettendo anche i sigilli a una villa al centro di Palermo acquistata nel 2015, proprio nel periodo in cui i soldi provenienti dalla Regione Siciliana evaporavano dai conti dell’Is.For.D.D (Istituto formativo per disabili e disadattati sociali) di cui Rizzotto era presidente. Eletto nel novembre del 2017 all’Assemblea regionale Siciliana con la Lega, Rizzotto si era dimesso in ... ilfattoquotidiano

