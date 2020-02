Serie A, stasera Lazio - Hellas Verona (diretta esclusiva DAZN1, Sky 209) (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Mercoledì 5 Febbraio alle 20:45 DAZN trasmetterà Lazio-Verona, match valido per la 17esima giornata di Serie A Tim, posticipata per via dell’impegno vinto dai biancocelesti in Supercoppa contro la Juventus a fine Dicembre.La Serie A targata DAZN sarà disponibile tutti gli incontri anche via satellite sul nuovo canale DAZN1 in onda su Sky al canale 209 per coloro che avranno... digital-news

derekstriskell : Il profilo che ho creato settimana scorsa dedicato alle serie tv, stasera in 5 ore ho ricevuto 30 mi piace mentre s… - _foreversissi_ : @a83961129 Mai visto perché non m'interessano i programmi musicali quindi...stasera ho visto 'Profiling', una nuova… - AlessandroSud14 : Ma vediamo la serie A! Ma stasera chi gioca Help #Sanremo2020 -