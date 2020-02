Serie A femminile: un punto di penalità al Tavagnacco. Il motivo (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Il Giudice Sportivo ha penalizzato di un punto il Tavagnacco assegnando anche la sconfitta a tavolino contro la Fiorentina Come si evince dal sito della FIGC, il Giudice Sportivo della Serie A femminile ha penalizzato il Tavagnacco di un punto in classifica e con la sconfitta per 0-3 a tavolino contro la Fiorentina a causa dell’assenza dell’ambulanza presso l’impianto dove si è giocata la gara. «In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari. Gara del 1 febbraio 2020 Gara ASD U.P. COMUNALE Tavagnacco – SSDARL FIORENTINA WOMEN’S FC Il Giudice Sportivo, – esaminati gli atti ufficiali, – rilevato che nel referto arbitrale viene riportato che “Non era presente autoambulanza”, – circostanza confermata dall’Arbitro in audizione telefonica e con supplemento allegato al referto – rilevato che l’Arbitro sia ... calcionews24

TuttoMercatoWeb : TMW - Zeman e il calcio femminile: 'Di solito le donne in Italia stanno in cucina' - ASRomaFemminile : Congratulazioni a Betty Bavagnoli, che oggi ha ricevuto il premio Panchina d'Oro della Serie A Femminile per la sta… - TUTTOJUVE_COM : Serie A Femminile, per il Tavagnacco un punto di penalizzazione e 3-0 a tavolino -