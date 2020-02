Serie A, esonerato Corini. Diego Lopez è il nuovo allenatore del Brescia (Di mercoledì 5 febbraio 2020) esonerato Corini, Diego Lopez è il nuovo allenatore del Brescia: “Nel ruolo di responsabile tecnico della Prima Squadra, Mister López sarà affiancato da Michele Fini e Francesco Bertini”. Brescia, esonerato Corini, Diego Lopez è il nuovo allenatore. La dirigenza ha deciso di cambiare in corsa per provare a risollevare le sorti di una stagione particolarmente complicata. La squadra si trova al penultimo posto in classifica e la salvezza sta assumendo le fattezze di una missione impossibile o quasi. “Brescia Calcio comunica di aver sollevato Eugenio Corini dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. La Società ringrazia Mister Corini e tutto il suo staff per la professionalità, la dedizione e l’impegno dimostrati”, recita il comunicato con cui il Brescia ha ufficializzato l’esordio di Corini. Diego Lopez è il nuovo allenatore del Brescia Con ... newsmondo

