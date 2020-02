Seggiolini antiabbandono, ecco come richiedere il bonus di 30 euro dal 20 febbraio (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Un bonus di 30 euro per l’acquisto dei dispositivi antiabbandono dedicati al trasporto dei bambini in auto: è quanto stabilisce il decreto legge emesso dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assieme al Ministero dell’economia e delle finanze. Gli allarmi antiabbandono per bimbi di età inferiore ai quattro anni sono diventati obbligatori dallo scorso 7 novembre, nonostante sia in atto una sospensione delle sanzioni per chi non li usa che durerà fino al 6 marzo prossimo. Per ottenere il bonus statale, richiedibile solo dai genitori (o chi esercita la responsabilità genitoriale sul minore), è necessario registrarsi sulla piattaforma informatica del Ministero dei trasporti, disponibile dal prossimo 20 febbraio. Va specificato che i 30 euro possono essere erogati anche per i dispositivi acquistati prima del 20 febbraio (allegando una copia dei giustificativi di spesa, ... ilfattoquotidiano

