Se Rula deve usare le stesse parole dell'avvocata Lagostena Bassi quarant'anni dopo il "Processo per stupro" (Di mercoledì 5 febbraio 2020) “Io non sono il difensore della donna Fiorella, io sono l’accusatore di un certo modo di fare processi per violenza”. Era il 1979 quando l’avvocato Tina Lagostena Bassi pronunciava queste parole nel famoso processo per stupro in cui una donna, Fiorella, che aveva subito violenza da parte di quattro uomini, veniva considerata in qualche modo colpevole da una “concezione socio-culturale del nostro Paese” che colpevolizzava la donna stuprata”.Sanremo edizione 2020 dal palco dell’Ariston, due leggii che raccontano due mondi diversi, uno reale l’altro virtuale, uno nero ed uno bianco, una donna al centro. Nel tempio della musica, dell’happening italiano più nazional-popolare la musica si mette in pausa per lasciare lo spazio ad un’arringa che arriva quarant’anni dopo, ma che ci dice che ancora oggi le donne ... huffingtonpost

