Scuola, rottura tra sindacati e ministra: "Sciopero il 17 marzo" (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Le cinque sigle della Scuola Flc Cgil, Cisl, Uil, Snals Confsal e Gilda contestano la ministra Lucia Azzolina, titolare dell'Istruzione del governo Pd-Cinque Stelle sul tema dei concorsi e proclamano uno sciopero degli insegnanti precari il prossimo 17 marzo. I sindacati chiedono per i prossimi concorsi per docenti prove più semplici e valutazioni più adeguate in base agli anni di insegnamento. I cinque sindacati della Scuola nella riunione delle "segreterie unitarie" hanno scritto, firmando insieme: "Sono venute a cadere le ragioni per cui sono state a suo tempo sospese le iniziative di mobilitazione. Il confronto dei giorni scorsi al ministero ha evidenziato una sostanziale indisponibilità al negoziato di questa amministrazione, che ha respinto in larga parte le proposte avanzate dai sindacati sui provvedimenti relativi alle procedure concorsuali. Migliaia di persone ... tg24.sky

