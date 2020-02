Sci alpino, Coppa del Mondo 2020: Federica Brignone vuole conservare il pettorale rosso a Garmisch (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Il rosso è un colore che dona molto in questa stagione a Federica Brignone; ma il rosso è anche il colore del pettorale di chi è al comando di una classifica nella Coppa del Mondo di sci alpino. La valdostana è addirittura al comando in tre specialità e guida la graduatoria in gigante, combinata e super-G. Proprio in quest’ultima specialità, Federica sarà protagonista nel fine settimana di Garmisch, dove cercherà di difendere il suo primato. Una stagione finora eccezionale per la valdostana, reduce dalla vittoria di Sochi, la quattordicesima della carriera, a soli due successi dal record assoluto di una leggenda come Deborah Compagnoni. Un anno finora magico per l’azzurra che ha vinto in tre specialità diverse ed è salita sul podio in quattro (in discesa a Bansko), certificando una polivalenza che in pochissime hanno nel circuito femminile. Adesso il primo obiettivo in ... oasport

