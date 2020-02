Scherma, Coppa del Mondo 2020: Grand Prix FIE Torino, fioretto chiama Italia (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Anche il fioretto affronta il primo Grand Prix FIE stagionale, cioè la prova a punteggio maggiorato con uomini e donne assieme e senza la prova a squadre. Per la Coppa del Mondo di Scherma 2019-2020 è giunto il momento della quarta tappa stagionale nell’arma convenzionale che ha come bersaglio valido solo il tronco: la prima in Italia, nella ormai tradizionale cornice di Torino. Finora azzurre e azzurri hanno brillato e non poco a livello individuale nell’annata, basti ricordare i successi di Errigo, Volpi e Foconi, i tanti podi e le belle prestazioni offerte nonostante una concorrenza esperta, in crescita e qualificata, in primis con Russia e Stati Uniti tra ragazze e ragazzi. L’appuntamento di Torino da venerdì a domenica è da non perdere, per una cornice al solito spettacolare, con in palio punti importanti per la qualificazione individuale. Tra l’altro, la ... oasport

