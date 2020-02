Scattante e gradevole WhatsApp per iPhone dal 5 febbraio: c’è l’aggiornamento 2.20.21 (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Arrivano alcune indicazioni molto interessanti oggi 5 febbraio per tutti coloro che sono alla ricerca di novità sul fronte di WhatsApp per iPhone. Dopo aver esaminato la lista dei modelli esclusi da questo mondo a partire da sabato scorso, infatti, bisogna prendere atto dell'avvio della distribuzione di un nuovo upgrade, almeno per quanto riguarda gli utenti Apple. Cerchiamo dunque di capire cosa comporti l'arrivo sulla scena della versione 2.20.21 per il pubblico italiano in queste ore. Le novità di WhatsApp per iPhone con la versione 2.20.21 Da ieri, infatti, chiunque si ritrovi con un device iOS compatibile può scaricare il primo aggiornamento di febbraio concepito per WhatsApp su iPhone. Secondo quanto raccolto fino a questo momento, sono due gli elementi sui quali dobbiamo concentrarci per comprendere la natura di questo upgrade dell'app. Nulla di rivoluzionario, ma al ... optimaitalia

