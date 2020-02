Scandicci-VakifBank Istanbul oggi in tv, Champions League volley femminile: orario, programma, streaming (Di mercoledì 5 febbraio 2020) oggi mercoledì 5 febbraio (ore 20.30) si gioca Scandicci-VakifBank Istanbul, match valido per la fase a gironi della Champions League 2020 di volley femminile. Al Palestra di Siena andrà in scena uno scontro diretto per il primo posto della Pool B, ai quarti di finale si qualificano soltanto le vincitrici dei cinque gironi e le tre migliori seconde classificate. Le toscane sono al comando del raggruppamento con 4 vittorie e 10 punti, le turche inseguono a quota 3 successi e 9 punti: le padrone di casa vanno a caccia del successo che chiuderebbe definitivamente il discorso per il passaggio del turno, le anatoliche vogliono operare il sorpasso (avverrebbe anche con un 3-2 visto il favorevole quoziente set). Segui Scandicci-VakifBank in diretta streaming su DAZN Scandicci, sconfitta da Conegliano nella semifinale di Coppa Italia, ha fatto percorso netto in Europa imponendosi nella tana ... oasport

