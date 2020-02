Sardine: Ogongo, ‘sono manovrate ma non la gente che va in piazza’ (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Roma, 5 feb. (Adnkronos) – “Se per Sardine si intende il prodotto di marketing, garante dei salotti e delle élite, allora sì, sono manovrate. Ma se si intende la gente che va in piazza, quella non la manovra nessuno”. Lo dice Stephan Ogongo in un’intervista al ‘Corriere della Sera, aggiungendo che a Roma “se saranno un club di amici che si inchinano al capo, fiancheggiando il Pd e, di nascosto, il suo candidato sindaco, andranno avanti senza di me. Se invece saranno un’organizzazione aperta io ci sarò”. “Non tutte le persone che hanno riempito piazza San Giovanni -aggiunge- erano di sinistra. Il mondo visto da Santori è il mondo di Peppone e Don Camillo, buoni contro cattivi e nessuno spazio per superare le divisioni inutili”. Quanto alla manifestazione a Roma del prossimo 16 febbraio “ci sarò e spero ci siano più ... calcioweb.eu

