Saranno i dati a renderci più umani?

(foto: Giorgia Lupi/Instagram) "I dati non sembrano connessi alla vita quotidiana, se li associamo ai numeri e agli algoritmi sembrano freddi e inumani. Esiste però un altro approccio, che ci porta a pensare che siano in realtà il filtro attraverso cui possiamo vedere il mondo". A dirlo è Giorgia Lupi, information designer e partner dello studio di design Pentagram, che ha introdotto il concetto di data humanism intervenendo a Milano nell'ambito di Interaction Week, evento dedicato al design. Wired l'ha incontrata per capire come il cibo preferito degli algoritmi di machine learning potrebbe paradossalmente diventare l'elemento cardine per la nascita di un nuovo umanesimo. In quello che potremmo definire il suo manifesto nella foto in apertura, ndr, lei definisce il data humanism solo per negazione, dicendo ciò che non è. Ma se volessimo una definizione positiva? "Il ...

