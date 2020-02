Sanremo2020: ecco le pagelle della prima serata del Festival (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Inizia la kermesse del Festival di Sanremo 2020, le polemiche come sempre lasciano spazio alla musica e alla gara che nella prima serata è entrata nel vivo con il primo gruppo di big in gara. ecco le nostre pagelle. Irene Grandi – “Finalmente io” 8.5 Irene Grandi parte in quarta con un pezzo che senza troppo ghirigori mette in chiaro che lei è una vera regina del rock. Il brano, neanche a dirlo, è scritto dal duo Vasco Rossi e Gaetano Curreri e sembra essere un vestito su misura che Irene sa portare con fierezza. Potrebbe meritare il podio, e festeggiare degnamente i primi venticinque anni di carriera, il verso “Da sempre arrabbiata, da sempre sbagliata, è ancora così, perdonami adesso oppure è lo stesso, io son fatta così” trasuda verità. La grinta e la femminilità di Irene sono una garanzia. Diodato – “Fai rumore” VOTO 8 La vena cantautore di Diodato si ... domanipress

