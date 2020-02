Sanremo visto da Assisi: i frati bocciano le paillettes di Achille Lauro, promosso Fiorello (Di mercoledì 5 febbraio 2020) “Buona l’intenzione, discutibile il modo”: è questo il senso del commento dei francescani del Sacro convento di Assisi alla performance di Achille Lauro a Sanremo: una citazione, nelle intenzioni dell’artista, della spoliazione di San Francesco. Del gesto e delle parole di Achille Lauro - scrive padre Enzo Fortunato, il direttore della rivista San Francesco, in un editoriale nell’edizione on-line - “vorrei rispettare la sincerità dell’intenzione”. Egli stesso, ricorda padre Fortunato, nei suoi profili social fa riferimento alla celebre scena attribuita a Giotto in una delle storie di San Francesco della basilica superiore di Assisi, “il momento più rivoluzionario della sua storia in cui il Santo si è spogliato dei propri abiti e di ogni bene materiale per votare la sua vita alla religione e alla ... huffingtonpost

Raiofficialnews : Con oltre 617mila visualizzazioni, la prima serata di #Sanremo2020 è l’evento più visto in diretta streaming. Il pi… - Raiofficialnews : Oltre 2,6milioni di visualizzazioni su #YouTube per #Sanremo2020 nella giornata del #4febbraio, in crescita del 38%… - matteosalvinimi : Dopo aver visto cantare donne e uomini che hanno fatto la storia musicale del nostro Paese, trovo vergognoso che a… -