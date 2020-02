Sanremo, Tiziano Ferro dedica Almeno tu nell'universo al marito e si commuove - (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Francesca Galici Grandissima emozione per Tiziano Ferro a Sanremo, che dedica Almeno tu nell'universo al marito Victor e non trattiene le lacrime, regalando emozioni forti al pubblico che apprezza Tiziano Ferro è uno degli ospiti più attesi del 70esimo festival di Sanremo. Sarà presente sul palco per tutte le cinque serate su espressa richiesta di Amadeus, che l'ha fortemente voluto accanto a lui. Tiziano Ferro farà quello che sa fare meglio, canterà e allieterà il pubblico con la sua voce potente e armoniosa che cattura e scardina le emozioni. La prima canzone proposta da Tiziano Ferro, che oltre a eseguire i suoi brani di serata in serata farà degli omaggi alle canzoni del Festival che hanno segnato i suoi primi 40 anni di vita. Il primo brano portato sul palco dal cantante di Latina è stato un grande classico della musica nazional popolare italiana, l'intramontabile Nel ... ilgiornale

VanityFairIt : Un uomo non aveva mai cantato prima «Almeno tu nell'universo» ? #TizianoFerro #sanremo2020 #sanremoconvanity - Agenzia_Ansa : #Sanremo2020: Rula Jebreal alle donne, non dobbiamo più avere paura #Sanremo70 #ANSA - Agenzia_Ansa : #Sanremo2020 : Achille Lauro toglie mantello e si spoglia. Performance in tuta color carne, evoca San Francesco… -