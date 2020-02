Sanremo, si finge il fidanzato di Diletta Leotta per entrare di notte nell’hotel dove la conduttrice alloggia, viene fermato e ricoverato in psichiatria (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Alle guardie che erano di controllo all’Hotel Royal di Sanremo un uomo, la scorsa notte, ha detto di essere il fidanzato di Diletta Leotta. L’uomo voleva a tutti i costi entrare nella struttura, ha chiesto in quale camera alloggiasse la conduttrice. A quel punto il personale dell’Hotel ha compreso che quell’uomo era uno squilibrato e ha chiamato subito le forze dell’ordine. L’uomo prima è stato identificato dalle forze dell’ordine, poi è stato trasportato in ospedale a Sanremo dove è stato ricoverato in psichiatria. L’uomo subito dopo il fermo ha iniziato a pronunciare frasi senza senso sul Festival di Sanremo. Diletta Leotta, durante la conferenza stampa, non ha parlato dello spiacevole episodio nel quale è stata inconsapevolmente coinvolta ma ha voluto parlare sulle critiche rivolte da qualche collega, in particolare Paola Ferrari. La Leotta ha detto che: ... baritalianews

