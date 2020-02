Sanremo, salta il videomessaggio di Roger Waters: è giallo sui motivi (Di mercoledì 5 febbraio 2020) La prima delle cinque serate della settantesima edizione del Festival della canzone italiana ha coinvolto moltissimi telespettatori. A creare particolare sgomento nelle ultime ore, però, è stata una mancata apparizione, che i telespettatori aspettavano con ansia. Stiamo parlando del videomessaggio registrato da Roger Waters, il quale sarebbe dovuto andare in onda nella prima puntata di Sanremo. All’ultimo momento, però, la produzione ha deciso di tagliare questo pezzo dando come motivazione l’esistenza di problemi di scaletta. Molti, però, stanno mettendo in dubbio questa spiegazione e ritengono che dietro si celino altri motivi. Come si legge da Fanpage, infatti, è probabile che si nascondano motivi politici dietro questa scelta. salta l’apparizione di Roger Waters a Sanremo La scaletta della serata di ieri del Festival era stata pubblicata nelle ore precedenti ... kontrokultura

