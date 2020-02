Sanremo, orchestrali sottopagati. La denuncia: «Cinquanta euro al giorno e rimborsi spesa ridicoli» (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Opulenza, abiti da sogno, lustrini e cachet da sballo. Per tutti, tranne per gli orchestrali – o meglio, per una consistente parte di loro – che, di fatto, hanno il compito di intrattenere e condurre musicalmente le cinque serate del Festival di Sanremo. È una situazione «che va avanti da anni», non è certo una novità, almeno stando a quanto riferiscono dai sindacati. Emanuela Bizi, rappresentante Cgil – e che da tempo si occupa del fenomeno -, spiega bene il meccanismo: «L’orchestra che vediamo trincerata nella buca, al teatro Ariston, è per la maggior parte composta da professionisti dell’Orchestra Sinfonica della Rai, regolarmente contrattualizzati dall’azienda del servizio pubblico». Poi, però, dice: «Per la manifestazione sanremese la formazione “standard” viene rimpinguata, vengono cioè aggiunti alcuni elementi ... open.online

