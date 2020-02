Sanremo, l’infermiere casertano che canta nella lingua dei segni (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – La kermesse numero 70 del Festival di Sanremo è partita con una bellissima novità: grazie ai “lis performer”, questa sarà la prima edizione completamente accessibile anche ai non udenti. Siamo abituati a vederli in un riquadro del televisore, mentre muovono agilmente le mani per tradurre il telegiornale in lingua dei segni. Sono gli interpreti della lingua dei segni Italiana, veri e propri traduttori, fondamentali per trasmettere messaggi e informazioni ai cosiddetti sordi segnanti. Da ieri sera abbiamo cominciato a conoscere anche i “lis performer”: non solo traduttori, ma veri e propri artisti, che trasformano la lingua dei segni in un’esibizione dal forte impatto estetico, oltre che dal fondamentale valore comunicativo. Sono 15 i Lis performer selezionati da Rai Casting per il Festival di Sanremo e tra questi vi è Zena Vanacore, ... anteprima24

