Sanremo, l'attacco di Celentano: "La giuria demoscopica è scandalosa" - (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Luca Sablone Il Molleggiato si scaglia contro la giuria: "Ha superato se stessa già dalla prima esibizione dei giovani, quante scandalose toppate..." Adriano Celentano sferra un durissimo attacco alla giuria demoscopica di Sanremo 2020. Nello specifico è stata contestata la votazione sugli Eugenio in Via Di Gioia: Tecla Insolia con "8 marzo" ha vinto la prima sfida delle Nuove Proposte con il 50,6% dei voti della giuria demoscopica, battendo e dunque eliminando la band torinese con "Tsunami". Il Molleggiato è andato su tutte le furie e ha commentato senza giri di parole: "Un festival amichevolmente simpatico. Bravo Amadeus! Però, con le solite mancanze di chi avrebbe dovuto prendere posizione contro le scandalose toppate della giuria demoscopica, la quale ieri sera, ha superato se stessa già dalla prima esibizione dei giovani". L'artista ha poi spiegato: "Gli “Eugenio in Via ... ilgiornale

