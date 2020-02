Sanremo, giallo sul video messaggio saltato di Roger Waters. La Rai: “Nessuna censura” (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Sanremo, giallo sul video messaggio saltato di Roger Waters. La Rai: “Nessuna censura” Il video-messaggio che Roger Waters aveva preparato per Sanremo sarebbe dovuto andare in onda ieri, nella prima serata del Festival, ma all’ultimo minuto la proiezione è saltata misteriosamente. Il filmato era stato annunciato da Amadeus come un regalo del musicista al Festival, ed era programmato per andare in onda prima dell’intervento di Rula Jebreal. Il sospetto è che le parole dello storico membro dei Pink Floyd, che ha posizioni filopalestinesi, siano state reputate “pericolose” per la prima serata Rai. Dopo la polemica che ha coinvolto la giornalista palestinese naturalizzata italiana, inizialmente esclusa da Sanremo, è l’ipotesi non appare campata per aria. L’azienda smentisce però questa possibilità, sostenendo che la decisione sia stata ... tpi

Italia_Notizie : Festival di Sanremo 2020, Amadeus: “Abbiamo vinto la prima partita” e Fiorello annuncia a sorpresa: “Canterò un ine… - tempoweb : #Sanremo2020, cosa accadrà stasera. Saltato il video di #RogerWaters prima di #RulaJebreal, svelato il giallo… - PatriziaPertuso : #Sanremo2020 Vince @rulajebreal e scoppia il “giallo” Waters -