Sanremo | Fedeli | ‘da Jebreal riflessione su forza e dignità donne’

Roma, 5 feb. (Adnkronos) – 'Con l'intervento di Rula Jebreal il Festival di Sanremo ha finalmente rappresentato una straordinaria occasione di attenzione e riflessione non solo sul tema della violenza ma anche e soprattutto della forza e della dignità delle donne". Lo afferma la senatrice Pd Valeria Fedeli. 'Le parole di verità della giornalista -aggiunge- testimoniano il coraggio di raccontare con grande lucidità una storia personale difficile e la reazione del pubblico dimostra quanto possa essere utile moltiplicare, anche sui media, gli spazi di racconto, approfondimento, riflessione e condivisione per costruire, soprattutto tra gli uomini, una consapevolezza più profonda e per educare tutta la società al rispetto delle donne e combattere stereotipi e ogni forma di violenza e sessismo".

