Sanremo | diretta seconda serata Fiorello si traveste da Maria De Filippi | e lei gli

Festival di Sanremo 2020 - la diretta della seconda serata : Fiorello entra vestito da Maria De Filippi - lei chiama in diretta- FOTO e VIDEO : Festival di Sanremo 2020. Atto secondo. “Visto che il Festival non è andato bene, ma strabene, ho mantenuto la promessa”. Così ha detto Fiorello fuori dall’inquadratura, prima di apparire sulla scala nei panni di Maria De Filippi. vestito blu e parrucca bionda, è sceso sulle note della colonna sonora di ‘C’è posta per te’, imitando la conduttrice Mediaset che poco dopo, a sorpresa, chiama lo showman in ...

LIVE Sanremo 2020 in DIRETTA : 5 febbraio. Fiorello si traveste da Maria De Filippi! Sabrina Salerno attesissima. Ospiti Gigi d’Alessio e i Ricchi e Poveri! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.56: Gonna e calze nere per Fiorello e Amadeus ride. 20.55: Dopo aver imitato Don Mateo ieri, Fiorello per alzare l’audience imita Maria De Filippi ed è vestito come la presentatrice Mediaset con tanto di caramellina in bocca 20.54: Fiorello sottolinea il fatto che il Festival “è andato stra-bene” 20.53: Inizia la gag con Fiorello, in cima alle scale, nascosto 20.52: E’ ...

Festival di Sanremo 2020 - la diretta della seconda serata : si inizia con le Nuove Proposte - Fiorello come Maria De Filippi- FOTO e VIDEO : Festival di Sanremo 2020. Atto secondo. La seconda puntata della kermesse condotta da Amadeus sta per iniziare. Sarà Amadeus, e non Fiorello, stasera ad aprire le danze. Ma occhio a Fiore in versione De Filippi. L'articolo Festival di Sanremo 2020, la diretta della seconda serata: si inizia con le Nuove Proposte, Fiorello come Maria De Filippi- FOTO e VIDEO proviene da Il Fatto Quotidiano.

Sanremo 2020 diretta : si parte con Fiorello - nuove proposte e omaggio a Fabrizio Frizzi : Il 5 febbraio è il giorno della seconda serata Sanremo 2020. Dopo il grande successo dell’esordio, con il 52,2% di share, confermarsi sarà sempre molto complesso. Amadeus, che stasera è accompagnato dalle due giornaliste del Tg1 Laura Chimenti e Emma d’Aquino, proverà a bissare il successo grazie ai cantanti in gara e ai super ospiti della serata. LEGGI ANCHE > Prima serata Sanremo 2020, classifica clamorosa con Le Vibrazioni in ...

La diretta della seconda serata di Sanremo 2020 : Dopo il successo di ascolti del debutto, il festival di Sanremo condotto da Amadeus prosegue con la seconda serata di mercoledì 5 febbraio su Rai Uno. Al fianco del conduttore Laura Chimenti, Emma d'Aquino e Sabrina Salerno in veste di co-conduttrici. Ospiti della seconda serata Massimo Ranieri, in duetto con Tiziano Ferro, Gigi d'Alessio a 20 anni dal suo debutto all'Ariston, Zucchero e l'attesa reunion dei Ricchi e Poveri. Anche nella seconda ...