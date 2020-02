Sanremo, Amadeus omaggia Frizzi: “Avrebbe presentato al posto mio” (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Sanremo 2020, Amadeus commosso ricorda Fabrizio Frizzi: “Se fosse vivo avrebbe presentato al posto mio” Come annunciato nella conferenza stampa, all’inizio della seconda serata del Festival di Sanremo il conduttore e direttore artistico Amadeus ha reso omaggio a Fabrizio Frizzi. Come lo scorso anno, il presentatore de L’Eredità, scomparso a marzo del 2018, è stato commemorato in quello che sarebbe stato il giorno del suo 62esimo compleanno. Amadeus al Festival di Sanremo 2020 nella seconda serata si è commosso e ha fatto fatica a parlare: “Senza nessuno ipocrisia, sono assolutamente convinto nel dire che se Fabrizio ci fosse ancora, sarebbe qui a presentare Sanremo”. Fabrizio Frizzi non ha mai condotto un’edizione del Festival di Sanremo, nonostante la brillante carriera televisiva. Il desiderio più grande del conduttore dal sorriso buono ... lanostratv

