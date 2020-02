Sanremo, Al Bano e Romina tornano sul palco. Ferro canta e si commuove. Emma incanta l'Ariston - (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Luisa De Montis  Achille Lauro sorprende tutti e si denuda sul palco Tiziano Ferro dedica Almeno tu nell'universo al marito galleryDiletta Leotta a Sanremo galleryLe foto della prima serataVestito da prete, lo showman "presenta" Amadeus. Poi parte la gara. Ferro canta Modugno. Leotta in abito giallo "Fratelli e sorelle". Fiorello vestito da prete apre il 70esimo Festival di Sanremo per annunciare all'Italia televisiva che il festival lo presenta il suo "amico Amadeus". "Io sarò al fianco di Amadeus in questo festival, sarò il suo Rocco Casalino", dice."C'è bisogno di pace. Scambiatevi un segno di pace. Uno dia dei soldi all'altro", dice 'don' Fiorello percorrendo la platea e dribblando i fan ("signora non è il momento giusto per i selfie"). "Non vorrei risultare blasfemo - premette spiegando il singolare outfit - Faccio un appello al Santo ... ilgiornale

