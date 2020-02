Sanremo 2020, Tiziano Ferro in lacrime: “Ho rovinato tutto” (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Tiziano Ferro era uno degli ospiti più attesi a questo Sanremo 2020 e la conferma che sarebbe stato presente a tutte le serate aveva portato in visibilio i fan. Il cantante però, purtroppo, ieri ha accusato un duro scivolone sul parco dell’Ariston, che è finito in un pianto liberatorio, stretto in un abbraccio di Amadeus. L’emozione gioca tiri mancini anche ai più grandi e Tiziano Ferro non è stato risparmiato. Durante l’esibizione di Almeno tu nell’Universo di Mia Martini, nonostante i brividi che la canzone ispira, Tiziano ha dovuto arrendersi ad una stecca finale impossibile da non notare. L’esibizione finisce con le lacrime agli occhi e un bacio verso il cielo: il confronto con la Martini è impossibile. Alla fine dell’esibizione, Tiziano Ferro è abbracciato da Amadeus e parla della sua emozione: Per un cantante questa è un’operazione a cuore ... velvetgossip

