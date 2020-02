Sanremo 2020, testi canzoni: «Come mia madre» di Giordana Angi (Di giovedì 6 febbraio 2020) Giordana Angi Una dichiarazione d’amore esplicita, che raccoglie l’importanza di un rapporto speciale: quello tra genitore e figlia. Giordana Angi debutta tra i big del Festival di Sanremo 2020 con il brano Come mia madre, dedicato ad una figura – quella della madre Sophie – di cui l’artista tesse le lodi in maniera incondizionata. “Hai custodito le mie insicurezze” canta Giordana riferendosi al passato, quando la donna ebbe un burrascoso divorzio con il padre della cantante stessa. canzoni Sanremo 2020: il testo de «Come mia madre» Come MIA madre di G. Angi – M. Finotti Ed. Avarello/Edizioni Curci – Roma – Milano Dammi la borsa che è troppo pesante Non puoi fare sempre tutto da sola Che di persone ce ne sono tante Ma col tuo cuore c’è n’è una sola Hai custodito le mie insicurezze Saresti pronta per rifarlo ancora Che di ... davidemaggio

rulajebreal : Ringrazio di cuore gli autori RAI Sergio Rubino e @giorgiocappozzo , la collega @stanzaselvaggia & Mirella Mastro… - stanzaselvaggia : Il testo del monologo di @rulajebreal : - HuffPostItalia : Sanremo 2020, il monologo di Rula Jebreal: 'Brutalizzata e stuprata, mia madre si è voluta liberare del suo corpo' -