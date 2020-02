Sanremo 2020, Selvaggia Lucarelli asfalta Albano e Romina Power: Playback? [VIDEO] (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Super ospiti per la prima puntata del festival di Sanremo 2020. La 70ª edizione è iniziata con non poche polemiche, ma è bastato che Amadeus scendesse le scale dell’Ariston per spazzare via ogni tipo di critica. Gli attesissimi ospiti hanno deliziato il pubblico e non solo con le loro audaci performance. Ogni minuto del festival è stato rapidamente documentato da milioni di telespettatori, scrivendo centinaia di post sia su Instagram che su Twitter. Ed è proprio nel profilo del social network di Selvaggia Lucarelli, una delle giornaliste più agguerrite, ad aver espresso pensieri e considerazioni da un incipit al quanto velenoso. Fra gli ospiti della prima serata del festival, Albano e Romina Power. Come si poteva immaginare, la coppia ha regalato al pubblico momenti emozionanti cantando i brani di maggiore successo. Qualcosa però non è sfuggito ai più attenti e Selvaggia ha ... velvetgossip

stanzaselvaggia : Il testo del monologo di @rulajebreal : - HuffPostItalia : Sanremo 2020, il monologo di Rula Jebreal: 'Brutalizzata e stuprata, mia madre si è voluta liberare del suo corpo' - repubblica : #Sanremo2020 'Voi donne non dovete avere paura. Non avete nessuna colpa. Mia madre si è suicidata dandosi fuoco pe… -