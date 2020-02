Sanremo 2020, seconda serata in diretta – Fiorello imita Maria De Filippi, lei lo chiama al telefono (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Fiorello e Amadeus - Sanremo 2020 (Twitter @SanremoRai) Rotto il ghiaccio, il 70° Festival di Sanremo prosegue con la seconda serata e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging, per scoprire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade sul palco del Teatro Ariston. Sanremo 2020: la diretta minuto per minuto della seconda serata 20.52: Amadeus è in platea, tra il pubblico, e dà il via alla seconda serata. Poi sale sul palco, saluta anche la galleria, e chiede aiuto: “Scusate, non trovo Rosario”. 20.54: Fiorello interviene, solo con la voce, per avvisare che è pronto ad entrare vestito da Maria De Filippi. E scende dalla scala, con tanto di tacchi, parrucca e caramella in bocca, sulle note della sigla di C’è Posta per Te. “Non ci posso credere”, se la ride il conduttore. Fiorello spiega di aver onorato la ... davidemaggio

