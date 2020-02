Sanremo 2020, Sabrina Salerno sfiora la caduta: “Sto morendo!” (FOTO) (Di giovedì 6 febbraio 2020) Sabrina Salerno, incidente a Sanremo 2020: caduta sfiorata. Amadeus corre ad aiutarla Dopo Laura Chimenti ed Emma D’Aquino, mezzibusti femminili del telegiornale di Rai1 scelte da Amadeus per la co-conduzione della seconda serata di Sanremo 2020, il conduttore ha annunciato l’ingresso sul palco dell’Ariston di Sabrina Salerno che ha sfiorato la caduta. La showgirl ha sceso le scale, ma è rimasta incastrata con il tacco. Amadeus, prontamente, è corso ad aiutarla e si sono abbracciati. Dopo l’incidente a Sanremo, Sabrina Salerno sul palco ha confessato: “Ho un crampo al piede, sto morendo. Me lo tengo e facciamo finta di niente”. Per fortuna niente di La cantante ha raccontato di aver trascorso parte dell’infanzia e dell’adolescenza, dai 5 ai 15 anni, a Sanremo, dove ha frequentato le scuole elementari, le medie e i primi due anni di liceo, ... lanostratv

