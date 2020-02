Sanremo 2020, risveglio ‘choc’ per Amadeus dopo la prima puntata del Festival. È successo davvero (Di mercoledì 5 febbraio 2020) È partita martedì 4 febbraio 2020 la 70esima edizione del Festival di Sanremo. Un Festival iniziato tra le polemiche per frasi sbagliate, ospiti sbagliati, parole sbagliate. Insomma, per Amadeus la kermesse non è iniziata senza ansie e senza preoccupazioni. Fiorello, che ha aperto la prima puntata ha detto che Sanremo 2020 era a rischio flop e che Amadeus si è messo contro tutta Italia. Lo ha detto con ironia, vestito con gli abiti di Don Matteo, “l’unico Matteo che funziona in Italia”. Nella prima puntata il conduttore e direttore artistico di Sanremo 2020 è stato affiancata da Diletta Leotta che si è cimentata in un monologo sulla bellezza e Rula Jebreal, la giornalista italo-israeliana che ha fatto commuovere tutti con il suo monologo contro la violenza sulle donne. Se la Jebreal è così impegnata su questo fronte è per via del dramma del suo passato: Rula è cresciuta in un ... caffeinamagazine

stanzaselvaggia : Il testo del monologo di @rulajebreal : - HuffPostItalia : Sanremo 2020, il monologo di Rula Jebreal: 'Brutalizzata e stuprata, mia madre si è voluta liberare del suo corpo' - repubblica : #Sanremo2020 'Voi donne non dovete avere paura. Non avete nessuna colpa. Mia madre si è suicidata dandosi fuoco pe… -