Sanremo 2020, monologhi della prima serata: il sondaggio di Notizie.it (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Tra gli avvenimenti che nella prima serata del Festival di Sanremo 2020 hanno attirato l’attenzione dei telespettatori ci sono stati sicuramente i due monologhi di Diletta Leotta e Rula Jebreal incentrati sul ruolo della donna nella società. Se quello della cronista sportiva era improntato su toni più leggeri e spensierati, il discorso della giornalista di origine palestinese ha invece toccato corde molto profonde, emozionando visibilmente l’intera sala del teatro Ariston che le ha alla fine tributato una lunga standing ovation. Vediamo però quali sono i risultati del sondaggio che Notizie.it ha deciso di svolgere in merito. Sanremo 2020, il sondaggio sui monologhi Attraverso un sondaggio pubblicato sulla pagina Facebook di Notizie.it abbiamo chiesto ai nostri lettori di esprimere la propria opinione sui rispettivi monologhi, al fine di capire se preferivano quello di ... notizie

rulajebreal : Ringrazio di cuore gli autori RAI Sergio Rubino e @giorgiocappozzo , la collega @stanzaselvaggia & Mirella Mastro… - stanzaselvaggia : Il testo del monologo di @rulajebreal : - HuffPostItalia : Sanremo 2020, il monologo di Rula Jebreal: 'Brutalizzata e stuprata, mia madre si è voluta liberare del suo corpo' -